POL-WAF: Neubeckum, Feuerwehr musste ausrücken

Warendorf (ots)

Am 22.07.2021, um 17:53 Uhr, meldete ein Zeuge den Brand eines Gegenstandes, der in unmittelbarer Nähe einer Hecke auf dem Grundstück eines Gastronomiebetriebes in Neubeckum auf der Wiesenstraße lag. Grundstückseigentümer und Nachbarn hatten bereits Löschversuche unternommen. Da es sich bei dem brennenden Gegenstand um einen Gummireifen oder etwas ähnliches handelte, musste auch die Feuerwehr ausrücken, um die Brandgefahr endgültig zu beseitigen. So kam es auch zu keinem größeren Schaden. Zeugen hatten zuvor zwei etwa 12-jährige Kinder weglaufen sehen. Möglicherweise haben diese mit einem Feuerzeug und Feuerzeugbenzin gespielt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich spielende Kinder waren, haben diese allenfalls ermahnende Worte zu erwarten, die ob der Gefahren aber auch dringend notwendig erscheinen. Polizei Beckum: 02521-9110 oder poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

