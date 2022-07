POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem geparkten PKW

Unkel (ots) - Am späten Mittwochabend kam es zum Zusammenstoß zweier Radfahrer im Einmündungsbereich Im Pösten - Am Bahndamm - Siebengebirgsstraße. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Erpel kam mit seinem Rad aus Richtung Am Bahndamm und wollte geradeaus weiter in der Siebengebirgsstraße fahren. Eine 42-jährige Frau aus Bad Honnef kam aus der Straße im Pösten und wollte nach links auf die Straße Am Bahndamm in ...

mehr