Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Mountainbike aus Hinterhof gestohlen

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde erst jetzt bekannt, dass von Samstag, 02.04.2022, auf Sonntag, 03.04.2022, in dem Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr, ein Mountainbike gestohlen wurde. Das schwarz/grüne Mountainbike der Marke Cannondale stand in der Bahnhofstraße abgeschlossen in einem Hinterhof. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell