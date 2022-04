POL-FR: Alkoholisierte Autofahrerin zur Blutentnahme

Freiburg (ots) - Bereich: Stadtkreis Freiburg Freiburg Industriegebiet Nord Am 05.04.2022, gegen 23:15 Uhr,kam es in Freiburg, Industriegebiet Nord, aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand in einem Gewerbebetrieb außerhalb der Betriebszeiten. Der Brand konnte inzwischen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene ...

mehr