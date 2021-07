Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 28-Jähriger droht mit Messer

Ludwigshafen (ots)

Ein 28-Jähriger geriet am Donnerstag (22.07.2021), gegen 21 Uhr, mit seiner 47-jährigen Mutter in einen Streit. Hierbei packte der Sohn seine Mutter am Handgelenk und bedrohte diese mit einem Messer. Die hinzugerufene Polizei musste den Taser androhen, um den 28-Jährigen zu fesseln. Der Mann wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

