POL-FR: Erste Nachtragsmeldung zu Vollbrand in einem Gewerbebetrieb in Freiburg

Der Grund der zum Brand in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb und Verpflegungsdienstleister führte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht.

Derzeit befinden sich Spezialisten der Kriminaltechnik an der Brandörtlichkeit. Ein Brandsachverständiger soll zudem hinzugezogen werden. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt zur Brandursache noch keine Aussage getroffen werden kann.

Bei dem Brand in der Nacht von 05.04. auf 06.04.22 entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Gebrannt hatten das Lager und die Spülküche. Produktions-und Büroräumlichkeiten wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erstmeldung vom 06.04.2022, 01.58 Uhr

POL-FR: Vollbrand in einem Gewerbebetrieb in Freiburg

Freiburg Bereich: Stadtkreis Freiburg

Freiburg Industriegebiet Nord

Am 05.04.2022, gegen 23:15 Uhr,kam es in Freiburg, Industriegebiet Nord, aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand in einem Gewerbebetrieb außerhalb der Betriebszeiten.

Der Brand konnte inzwischen durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aber noch an.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

