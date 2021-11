Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Sachbeschädigung an Auto +++ Norden - Kiemennetz in Gewässer

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Sachbeschädigung an Auto

Unbekannte haben ein geparktes Auto in Großheide beschädigt. In der Straße An d´Blocksbarg wurde im Zeitraum von Montag, 18.30 Uhr bis Dienstag, 06.30 Uhr, ein grauer Renault Clio zerkratzt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Kiemennetz in Gewässer

Unbekannten haben in einem Gewässer in Norden ein Kiemennetz ausgelegt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fischwilderei. Das Kiemennetz wurde bereits am 06.10.2021 im Norddeicher Zugschloot an der Alleestraße festgestellt. In dem Netz befanden sich lebende und tote Fische. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

