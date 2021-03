Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Eine verletzte Person bei Zimmerbrand in Kiel-Elmschenhagen

Kiel (ots)

Am 04.03.2021 um 18:27 meldeten Passanten eine Rauchentwicklung und offene Flammen, aus einem Reihenhaus, im Landecker Weg in Kiel Elmschenhagen. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr von Ost- und Hauptwache, der Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen sowie des Rettungsdienstes zu dem Brand alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich ein Zimmerbrand im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes. Das Feuer wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr bekämpft. Nach wenigen Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Eine verletzte Person wurde durch Rettungsdienst und Notarzt behandelt und in eine Kieler Klinik verbracht. Aufgrund des Brandes ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die ca. 40 Einsatzkräfte beendeten den Einsatz nach ungefähr 60 Minuten. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

