Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Versuchter Einbruch gescheitert

Freiburg (ots)

Mit einem Brecheisen beschädigten Unbekannte am Dienstag, 05.04.2022 gegen 21.50 Uhr die Eingangstüre einer Bar in der Hermann-Burte-Straße. Durch den Lärm wurde die Nachbarschaft aufmerksam und verständigte über den Notruf die Polizei. Der oder die Täter flüchteten. An der Türe entstand Sachschaden. Durch das THW wurde diese abgesichert. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell