Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schranke bleibt für betrunkene Autofahrerin geschlossen

Mainz-Neustadt (ots)

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich eine 46-jährige Rheinhessin verantworten müssen, welche am gestrigen Mittwochabend mit ihrem PKW ein Mainzer Parkhaus verlassen wollte. Wie gegen 20:38 Uhr durch Mitarbeiter eines Parkhauses in der Rhabanusstraße der Polizei gemeldet wurde, konnte die offensichtlich betrunkene Frau über die vor Ort befindlichen Videokameras dabei beobachtet werden, wie sie mit ihrem PKW aus dem Parkhaus herausfahren wollte. Daher entschied sich das Personal dazu, die Schranken geschlossen zu halten und somit eine Weiterfahrt der Dame zu verhindern. Die hinzugerufene Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 konnte die 46-jährige kurz darauf in ihrem Fahrzeug antreffen, nachdem diese zuvor noch entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung weiter durch das Parkhaus gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von knapp 1,7 Promille. Der Frau wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

