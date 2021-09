Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Falsche Polizeibeamte"

Lauterecken (ots)

Bürger*innen durchschauen Anrufe angeblicher Polizeibeamter. Im Laufe des Mittwochs wurde der Polizei Lauterecken mehrere derartiger Anrufe gemeldet. Die angeblichen Polizeimitarbeiter meldeten sich bei den Mitteilern und erkundigten sich nach Wertgegenständen und Bargeld, da man in der Nachbarschaft eingebrochen hätte, was jedoch nicht der Wahrheit entsprach. Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch bei solchen Anrufen. Verständigen Sie in diesen Fällen die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110. |pilek

