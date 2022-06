POL-OB: Oberhausen/Essen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Essen - Zwei Männer (28/30) nach Auseinandersetzung am Centro-Beach lebensgefährlich verletzt - Täter flüchtig

Oberhausen (ots) - Wer im Straßenverkehr aufgrund von Terminstress und Zeitdruck die fehlende Zeit durch zu schnelles Fahren aufholen will, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen. Bitte fahren Sie deshalb umsichtig und vor allem nicht zu schnell! Die Polizei misst die Geschwindigkeit an vielen verschiedenen Stellen in Oberhausen. Zusätzlich ...

