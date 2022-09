Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehört dieser Roller?

Hemer/Menden/Fröndenberg (ots)

Die Polizei hat einen Roller sichergestellt, der wohl Anfang Juli nachts in Fröndenberg gestohlen wurde. Weil die Peugeot vom Typ Kisbee 53 weder jemals zugelassen, noch als gestohlen gemeldet wurde, konnte die Polizei keinen rechtmäßigen Eigentümer ermitteln. Die Polizei fragt nun: Wem gehört dieser Roller? Hinweise bitte an die Polizei in Iserlohn, Telefon 02371/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell