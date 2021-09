Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn-Busenbach - Wohnungseinbruch

Waldbronn-Busenbach (ots)

Unbekannte haben sich in den zurückliegenden Tagen gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße in Waldbronn-Busenbach verschafft. Sie hebelten die Zugangstüre im Mehrfamilienhaus auf und entwendeten einen Fernseher, eine Sound-Anlage, einen Werkzeugkoffer mit Bohrmaschine und ein Portemonnaie mit Bargeld. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell