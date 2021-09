Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Sulzfeld - Zwei Täter besprühen Wand am Bahnhof

Sulzfeld (ots)

Zwei noch unbekannte Täter haben am Dienstag kurz nach 22.00 Uhr am "Gleis 2" des Bahnhofes in Sulzfeld die Buchstaben "XDA 21" an die Wand gesprüht.

Ein Zeuge konnte dies beobachten, er verlor die beiden Personen aber im Bereich der Heinrich-Blanc-Straße aus den Augen.

Ein Täter wird auf etwa 15 bis 17 Jahre alt, mit knapp 190 cm sehr groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trägt dunkelblondes, schulterlanges Haar und war dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

