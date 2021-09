Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Baucontainer aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der von Montag auf Dienstag einen motorbetriebenen Stampfer aus einem verschlossenen Container in der Werner-von-Siemens-Straße in Weingarten.

Mitarbeiter der Baufirma entdeckten am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, dass ihr Materialcontainer wohl in der vorangegangenen Nacht aufgebrochen wurde. Zwei Vorhängeschlösser waren zerstört. Aus dem Lagercontainer fehlte ein motorbetriebener Stampfer, ein sogenannter "Frosch", im Wert von ungefähr 2000 Euro.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell