Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Eine 55-Jährige wurde am Mittwoch, gegen 12.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße schwer verletzt. Die Frau befuhr die Hafenstraße mit einem Citroen in östliche Richtung und kam etwa 200 Meter vor der Brücke der Deutschen Bahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zunächst zum Zusammenstoß mit einem geparkten Ford. Dieser wurde wiederum auf einen davor parkenden Smart geschoben. Der Citroen der 55-Jährigen schaukelte sich aufgrund des heftigen Aufpralls auf und kippte auf das Dach. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme musste die Hafenstraße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Der Citroen und der Ford sind nicht mehr fahrbereit. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18000 Euro. (ag)

