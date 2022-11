Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leuth: Verkehrsunfall - Rollerfahrer kommt von Fahrbahn ab

Nettetal-Leuth (ots)

Am frühen Morgen des 16.11.2022 hat es gegen 04.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße in Leuth gegeben. Ein 52-jähriger Kempener fuhr mit seinem Roller in Fahrtrichtung Kaldenkirchen. Als er von einem Pkw überholt wurde, kam der 52-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache über einen Grünstreifen von der Fahrbahn ab. Aufgrund dessen kollidierte der 52-Jährige mit einem dortigen Verkehrsschild und stürzte daraufhin. Der Kempener wurde schwer verletzt in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. / AM (1106)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell