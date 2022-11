Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Quad-Fahrer flüchtet vor Polizei - Einsatz des Polizeihubschraubers führt zu Fahndungserfolg

Schwalmtal-Amern (ots)

Am 16.11.2022 kam es ab circa 14.00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in Amern. Gegen 13.50 Uhr meldete ein Streifenteam des Verkehrsdienstes der Leitstelle, dass ihnen ein Quad auf der Maximilian-Kolbe-Straße in Schwalmtal aufgefallen war. Eine Überprüfung des Kennzeichens hatte ergeben, dass dieses Kennzeichen nicht für ein Quad ausgegeben war. Der zunächst unbekannte, männliche Quad-Fahrer missachtete die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte, fuhr auf einen Feldweg und versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen. Die beiden Kollegen des Verkehrsdienstes verloren das Quad zunächst aus den Augen. Daraufhin wurde zur Unterstützung ein Polizeihubschrauber angefordert, um aus der Luft nach dem flüchtigen Fahrzeug zu fahnden. Die Hubschrauberbesatzung konnte den flüchtigen Quad-Fahrer schließlich sichten. Daraufhin nahmen mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter auch aus Mönchengladbach und Heinsberg, die Verfolgung auf. Das Quad veränderte ständig seine Fahrtrichtung und befuhr teils Feld- und Waldwege. Der Sichtkontakt riss aufgrund der sich ständig ändernden Fahrtrichtung immer wieder kurz ab. Als sich der Flüchtige letztlich gegen 15.30 Uhr auf einer unbefestigten Waldfläche festfuhr, konnte er durch zivile Polizeikräfte widerstandslos festgenommen werden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurden zwei Streifenwagen beschädigt. Ansonsten kam es zu keinen gefährlichen Situationen mit unbeteiligten Verkehrsteilnehmern. Bei dem flüchtigen Fahrer handelte es sich um einen 37-jährigen Schwalmtaler. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Tatverdächtige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. / AM (1105)

