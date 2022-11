Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ladendiebstahl - Unbekannte Täter entwenden Smartphones

Viersen (ots)

Am 15.11.2022 hat es gegen 14.25 Uhr einen Ladendiebstahl am Rathausmarkt in Viersen gegeben. Zwei unbekannte Tatverdächtigte entwendeten insgesamt fünf Smartphones aus einem dortigen Technikladen. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, sah ein Mitarbeiter wie die beiden Tatverdächtigten zu Fuß in Richtung Goetersstraße flüchteten. Nach erster Sichtung des vorhandenen Videomaterials ergab sich ein dritter Tatverdächtiger, der ebenfalls mit dem Diebstahl in Verbindung steht. Die drei Tatverdächtigen lassen sich laut Zeugenaussagen und nach Sichtung des Videomaterials wie folgt beschreiben: 1. Männlich, südeuropäischer Typ, kräftige Statur, circa 1.80 Meter groß, dunkle Haare mit blonden Strähnen, kein Bart und trug eine graue Jacke mit schwarzem Kragen. 2. Männlich, südeuropäischer Typ, schlanke Statur, circa 1.70 Meter groß, dunkle Haare, kein Bart und trug einen weißen Kapuzenpullover. 3. Männlich, südeuropäischer Typ, trug eine graue Hose und eine schwarze Jacke mit roten Streifen auf den Ärmeln. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1103)

