Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Portemonnaie geraubt - Zwei Täter flüchten Richtung Bahnhof

Viersen (ots)

Am Montag raubten zwei unbekannte Männer einem 35-jährigen Krefelder das Portemonnaie. Der Mann war gegen 08.30 Uhr auf der Freiheitsstraße unterwegs, er ging von der JET-Tankstelle in Richtung Josefstraße. Als der die Kreuzung in Richtung Brüsseler Allee passierte, wurde er mitten auf der Kreuzung von hinten geschubst. Der 35-Jährige stürzte zu Boden, und sogleich wurde ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen. Anschließen sah er, wie zwei Männer in Richtung Bahnhof flüchteten. Ein Täter ist nach Angaben des 35-Jährigen etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Winter- und Trainingsjacke, weiße Sneaker und einen schwarzen Rucksack mit weißer NIKE-Schrift. Der zweite Täter war ca. 1,90 Meter groß, war ebenfalls dunkel gekleidet und hatte einen weißen Schriftzug auf der Rückseite der Jacke. Auch der zweite Täter trug weiße Sneakers. Beide Räuber flüchteten in Richtung Bahnhof. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit an der Kreuzung Freiheitsstraße/Brüsseler Allee waren, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat West in Dülken in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer lautet: 02162/377-0. /wg (1100)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell