Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Beberich: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Viersen-Beberich (ots)

Am 14.11.2022, gegen 23.35 Uhr, haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf der Berliner Höhe in Beberich gesprengt. Nach aktuellem Stand entwendeten die Unbekannten eine unbekannte Menge Bargeld. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung der Einsatzkräfte verlief negativ. Laut eines Zeugen, welcher einen lauten Knall wahrgenommen- und anschließend aus dem Fenster geschaut hat, handelte es sich um zwei Tatverdächtige, die anschließend zu Fuß in Richtung des dortigen Kindergartens geflüchtet sind. Die Polizei bittet um Hinweise. Falls Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. /AM (1097)

