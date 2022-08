Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220823 - 0958 Frankfurt-Praunheim: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstag (20. August 2022) wurde auf einem Feldweg an der Ludwig-Landmann-Straße ein 17-Jähriger ausgeraubt.

Der Geschädigte verließ gegen 03:50 Uhr eine Feierlichkeit an der Feldgemarkung an der Ludwig-Landmann-Straße in Richtung der U-Bahn Haltestelle "Heerstraße". Plötzlich sprach ihn eine männliche Person von hinten an. Nachdem der 17-Jährige sich umdrehte, besprühte ihn der Täter mit Reizstoff und versuchte ihm seinen Rucksack zu entreißen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr konnte sich der 17-Jährige aus den Griffen des Räubers befreien und samt seinem Rucksack fliehen. Im Nachgang bemerkte er das Fehlen seines Smartphones "Samsung Galaxy A52s" und des Schlüsselbunds.

