Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - PKW landet auf dem Dach

Ludwigshafen (ots)

Ein 33-Jähriger fuhr am Sonntagnacht, den 29.05.2022, gegen 02:00 Uhr mit seinem PKW auf der Leuschnerstraße. Er streifte dort im Vorbeifahren ein geparktes Auto, wodurch das Auto des 33-Jährigen seitlich abhob, kippte und auf dem Dach landete. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, verletzte sich jedoch beim Unfall. An den Autos entstand ein Schaden von 60.000 EUR. Ein Alkoholtest ergab 1,36 Promille. Der Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

