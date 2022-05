Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Mann von drei Jugendlichen überfallen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 36-Jähriger holte am Sonntag, den 29.05.2022, gegen 18:50 Uhr Geld an einem Geldautomaten in der Königsbacher Straße. Auf seinem Nachhauseweg bemerkte er drei Jugendlichen, welche zuvor vor der Bank gestanden haben und ihm nun folgten. Die Jugendlichen drohten ihm anschließend mit Schlägen, wenn er nicht sein Geld herausgeben würde. Die Täter erlangten auf diese Weise 40 EUR Bargeld und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Grüner Hof. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich, jugendlich, ca. 1,70 m groß, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt, blaue lange Jeans - männlich, jugendlich, ca. 1,70 m groß, braune kurze Haare, grauer Pullover mit Aufschrift, blaue lange Jeans - männlich, jugendlich, ca. 1,70 m groß, kurze schwarze Haare, schwarzes T-Shirt, blaue lange Jeans

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern haben wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

