POL-PDNR: Betzdorf - Fahrzeug in unsicherer Fahrweise geführt

Betzdorf (ots)

Am Freitag, 13.05.22 gegen 14:50 Uhr kontrollierte die Polizei Betzdorf einen Pkw, VW Fox, Farbe weiß, mit AK-Kennzeichen in der Ortslage Betzdorf-Bruche. Das Fahrzeug war anderen Verkehrsteilnehmern zuvor aufgefallen, wie es von Wissen(Sieg) kommend zunächst über die B62 nach Wallmenroth und von dort weiter durch Scheuerfeld nach Betzdorf- Bruche gefahren ist. Der Fahrzeugführer habe das Fahrzeug auffallend unsicher geführt und sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen, so die Meldung an die Polizei. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Betzdorf-Gebhardshain konnte keine Drogen- oder Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Die Polizei Betzdorf bittet nun um Meldungen von Zeugen, die das genannte Fahrzeug auf der Strecke ebenfalls beobachten konnten unter der Telefonnummer 02741 926-0.

