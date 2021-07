Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftstrafe nochmal abgewendet

BAB 4, Nieder Seifersdorf (ots)

Am gestrigen Tag (09. Juli 2021) klickten für einen Rumänen die Handschellen. Der 33-Jährige wurde in der Nähe der Autobahn bei Nieder Seifersdorf kontrolliert. Die Fahndung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau. Dem Haftbefehl lag ein Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgerichts Passau wegen Vergehen nach dem Waffengesetz zugrunde. Demzufolge hatte der Mann noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 1210,00 Euro zu begleichen. Durch die Zahlung konnte der Rumäne seine 19-tägige Haftstrafe abwenden.

