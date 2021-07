Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Scheinstudenten arbeiteten unerlaubt in Deutschland

BAB 4 (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Mittwochabend, den 07. Juli 2021, drei aus der Ukraine stammende Männer. Die jungen Männer (22, 22 und 21 Jahre) saßen in einem ukrainischen Reisebus und befanden sich auf dem Weg in ihre Heimat.

Sie wiesen sich mit ihren gültigen ukrainischen Reisepässen aus. Die drei gaben an, dass sie Studenten sind und zum Praktikum in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Raum Mecklenburg-Vorpommern waren.

Die Frage, was sie studieren und an welcher Universität in der Ukraine sie studieren, führte zu einheitlichen Schulterzucken. Keiner der jungen Ukrainer konnte auf die Frage antworten. Sie gaben an, dass sie keine Studenten seien und nur zum Arbeiten in Deutschland waren.

Zur Sicherung der Strafverfahren wurden insgesamt Sicherheitsleistungen in Höhe von 900,00 Euro erhoben.

Die Ukrainer wurden der zuständigen Ausländerbehörde übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell