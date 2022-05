Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug der Polizei -Ergänzungsmeldung

Linz am Rhein (ots)

Zwei Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz befanden sich gegen 10:50 Uhr bei einer Einsatzfahrt auf der B 42, ausgehend von Linz in Fahrtrichtung Bonn. Zuvor war der Dienststelle ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rollerfahrer gemeldet worden. Ortsausgangs Linz hatte der Fahrer des Streifenwagens die Absicht an einem vorausfahrenden Fahrzeug vorbei zu fahren, wobei es dann zur Kollision mit dem Pkw der 63-jährigen Fahrerin aus Roßbach kam. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wobei die beiden Polizisten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden, die unfallbeteiligte Frau verblieb stationär. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen haben die Polizeiinspektion in Neuwied übernommen.

