POL-PDNR: Erstmeldung

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Freitag meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn der Polizeiinspektion in Linz, man habe zwei Personen auf frischer Tat beim Besprühen von Waggons am Bahnhof Linz festgestellt, die Personen seien geflüchtet. Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Linzer Polizei konnten insgesamt vier Waggons festgestellt werden, die mit Graffiti besprüht waren. Die Beamten fanden noch benutzte ...

mehr