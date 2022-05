Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Kinderfahrrades - Täter hinterlässt ein anderes Fahrrad am Tatort

Raubach (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 13 Uhr in der Brunnenstraße in Raubach zu einem Diebstahl eines Kinder-Mountainbike der Marke BLAZE, Größe 20", Farbe Rot. Das Fahrrad war im Tatzeitraum auf dem Hof der Geschädigten abgestellt. Im Gegenzug hat der unbekannte Täter ein anderes Rad Tatort zurückgelassen. Hierbei handelt es sich um ein Kinder-Mountainbike der Firma Sprint in der Farbkombination grün/weiß.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell