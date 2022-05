POL-PPRP: Ludwigshafen - Reh ausgewichen und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) - Ein 36-Jähriger holte am Sonntag, den 29.05.2022, gegen 18:50 Uhr Geld an einem Geldautomaten in der Königsbacher Straße. Auf seinem Nachhauseweg bemerkte er drei Jugendlichen, welche zuvor vor der Bank gestanden haben und ihm nun folgten. Die Jugendlichen drohten ihm anschließend mit Schlägen, wenn er nicht sein Geld herausgeben würde. Die ...

mehr