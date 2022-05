POL-HWI: Gestohlene Fahrräder sichergestellt

Schönberg (ots) - Nachdem es am heutigen Vormittag zu einem Brand in der Regionalen Inklusiven Schule in der Amtsstraße in Schönberg kam, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Kurz nach 10:30 Uhr wurde die Grevesmühlener Polizei darüber informiert, dass es in der Schule in der Amtsstraße zu einem Brand gekommen sei. Bereits vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg ...

