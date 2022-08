POL-F: 220823 - 0956 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mehrere Festnahmen nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) - (th) Am Sonntag (21. August 2022) kam es in den frühen Morgenstunden in einem Hotel in der Münchener Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel zu einem Raub zum Nachteil einer 22jährigen Prostituierten. Der Täter erbeutete 200 EUR, verletzt wurde niemand. Die junge Frau und der spätere Täter vereinbarten zunächst sexuelle Handlungen gegen Geld. Im ...

