Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Kreis Tuttlingen) Gas- mit Bremspedal verwechselt und Unfall gebaut (02.09.2021)

Geisingen (ots)

Weil er das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Straße "Am Hölzle" einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Ein 34-jähriger Zusteller wollte wegen eines über die Straße springenden Tiers seinen Mercedes Vito abbremsen. Dabei erwischte er jedoch das Gaspedal und prallte mit dem beschleunigenden Transporter gegen einen Zaun. Durch den Aufprall verletzte sich der Mann leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Schaden am Zaun bezifferte die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell