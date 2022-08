Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220821 - 0953 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub zum Nachteil einer Prostituierten

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag (21. August 2022) kam es in den frühen Morgenstunden in einem Hotel in der Münchener Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel zu einem Raub zum Nachteil einer 22jährigen Prostituierten. Der Täter erbeutete 200 EUR, verletzt wurde niemand. Die junge Frau und der spätere Täter vereinbarten zunächst sexuelle Handlungen gegen Geld. Im Hotelzimmer kam es dann zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann der Prostituierten an den Haaren zog und sie wegdrückte. Im Anschluss entwendete er 200 EUR und flüchtete aus dem Hotel. Dabei schlug er noch auf die nacheilende Geschädigte ein. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.

