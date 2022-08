Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220822 - 0952 Frankfurt-Heddernheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Vormittag (21. August 2022) kam es in Heddernheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 94-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde.

Ein 28-jähriger Mann befuhr gegen 10:37 Uhr mit einem Transporter der Marke "Dacia" die Straße "In der Römerstadt" in östliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 94-jähriger E-Bike-Fahrer die Straße in Höhe der Hausnummer 152a an einer Ampelanlage zu überqueren. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die Ampel für ihn grün angezeigt haben, als er auf die Fahrbahn fuhr. Mutmaßlich übersah der 28-Jährige das für ihn geltende Rotlicht und stieß mit dem 94-jährigen Mann zusammen. Der in der Folge schwer verletzte Fahrer des E-Bikes kam in ein Krankenhaus.

Sowohl das Kraftfahrzeug als auch das Zweirad wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen und der genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell