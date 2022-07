Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auffahrunfall nach Sekundenschlaf 22.07.2022, 22:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in der Wormser Landstraße in Speyer ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 21-Jährige aus Hanhofen fuhr mit ihrem Fahrzeug auf das Heck eines vorausfahrenden PKW auf. Glücklicherweise wurde durch den Aufprall niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Gesamthöhe von rund 1500 Euro. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand schlief die Fahrzeugführerin aus Hanhofen am Steuer ein, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet.

