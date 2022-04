Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim// Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl - Tatverdächtige müssen in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag, 23.04.2022, entwendeten zwei Personen Produkte aus Auslagen eines Kosmetik- Parfumfachhandels. Eine Angestellte der Hildesheimer Filiale bemerkte die Tat und teilte ihre Informationen der Polizei mit. Die eingesetzten Beamten nahmen das Pärchen fest.

Nach bisherigen Ermittlungen hätten die Tatverdächtigen gegen 10:00 Uhr das Geschäft betreten, seien an den Verkaufsregalen vorbeigegangen und hätten sich verschiedene Produkte in ihre Taschen gesteckt. Eine Mitarbeiterin bemerkte das Pärchen und sah die Tathandlungen. Sie setzte sich mit der Polizei telefonisch in Verbindung und gab ihre Informationen weiter. Nach nur wenigen Minuten waren die eingesetzten Beamten in der Filiale in der Fußgängerzone und kontrollierten die 22-jährige Tatverdächtige und ihren 41-jährigen Begleiter. Dabei stellten sie mehrere kosmetische Produkte in den Jacken fest. Anschließend wurde das Pärchen, dass in der Bundesrepublik Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, zur Wache gebracht, wo sich weitere polizeiliche Maßnahmen anschlossen.

Aufgrund der recherchierten Erkenntnisse, die derzeit Gegenstand der Ermittlungen sind, wurde mit der hiesigen Staatsanwaltschaft Rücksprache gehalten, die im Anschluss aufgrund der Erkenntnisse Untersuchungshaft beantragte.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seit gestern in Justizvollzugsanstalten.

