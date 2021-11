Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rheinbreitbach (ots)

Am Dienstagmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer einen vermutlich zurückliegenden Verkehrsunfall im Haanhofer Weg in Rheinbreitbach. Der Melder hatte Fahrzeugteile und ein beschädigtes Verkehrsschild vorgefunden. Die Polizei konnte den Unfallzeitpunkt zwischen dem 22.11.2021, 13:30 Uhr und 23.11.2021, 13:40 Uhr anhand von Zeugenaussagen verifizieren. Die Auswertung der aufgefunden Fahrzeugteile dauert an, Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell