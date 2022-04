Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemitteilung des PK Elze für den Zeitraum 22.04.2022-24.04.2022

Hildesheim (ots)

(hau) Trunkenheit im Straßenverkehr: Am 23.04.2022 gegen 11.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant, hiesiger Dienststelle, einen Verkehrsteilnehmer, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke seinen PKW im Straßenverkehr führen würde. Im Elzer Innenstadtbereich konnte der in Rede stehende 66-jährige Verkehrsteilnehmer auf einem Supermarktparkplatz angetroffen werden. Er gab den Beamten gegenüber an, am Morgen mehrere Gläser Wein getrunken zu haben und dann zum Einkaufen gefahren zu sein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen "stolzen" Wert von 2,47 Promille. Eine Blutprobe wurde in einem Krankenhaus entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Den Beschuldigten erwarten u.a. ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Seinen Führerschein durfte er an Ort und Stelle in Verwahrung der Polizei übergeben.

Verkehrsüberwachung im Bereich des Sorsumer Kreuzes. Am 24.04.2022 führten Beamte des Elzer Kommissariats Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Form von Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Sorsumer Kreuzes auf der B3 durch. Innerhalb von nur 2 Stunden wurden 20 Verstöße festgestellt und geahndet. Eine Fahrzeugführerin aus dem Bereich Delligsen war mit vorwerfbaren 115 km/h innerhalb der vor Ort geltenden 70 Km/h Zone unterwegs. Sie erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro, 1 Punkt in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

