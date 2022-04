Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuche in Garagen in Himmelsthür

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - In dem Zeitraum von Samstag, 23.04.2022, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 24.04.2022, 12.30 Uhr, versuchen bislang unbekannte Täter in zwei Garagen in der Oppelner Straße in Himmelsthür durch Aufhebeln einzudringen. Die Garagentore werden jeweils stark beschädigt. Zu einem Eindringen in die Garagen ist es jeweils aber nicht gekommen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Geschädigt sind zwei 66-jährige aus Hildesheim. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell