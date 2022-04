Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 32-jähriger leistet Widerstand nach Platzverweisung

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Im Rahmen eines Soforteinsatzes leistete ein 32-jähriger aus Dreieich (Hessen) am Nachmittag des Samstags, 23.04.2022, Widerstand gegen die eingesetzten Polizeikräfte. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde die Polizei gegen 15.55 Uhr gerufen, nachdem der 32-jährige in einem Schnellrestaurant in der Nordstadt randalierte, zwei anwesende Angestellte beleidigte und leicht verletzte. Auf Ansprache durch die eingesetzten Polizeikräfte reagierte der alkoholisierte Mann aggressiv, beleidigte nun auch die Beamten und kündigte weitere Straftaten an. Einem erteilten Platzverweis kam der 32-jährige trotz wiederholter Aufforderung nicht nach, so dass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei leistete der 32-jährige Gegenwehr und griff die Beamten tätlich an, wodurch letztlich zwei Beamte leicht verletzt wurden. Nach einer ärztlichen Begutachtung wurde der 32-jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

