POL-HI: Kupferdiebstahl

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Donnerstag, 21.04.2022 entwendet ein bisher unbekannter Täter alte Kupferkabel und Kupferfittinge im Wert von ca. 8500 Euro. Der Täter hatte zunächst die Eingangstür zu einer Werkstatt, in 31185 Söhlde/Hoheneggelsen, im Bereich des Messeberges, aufgehebelt. Aus den Räumen der Werkstatt und aus einem Lagerzelt auf dem Gelände entwendete er dann den Kupferschrott. Da der entwendete Schrott ein Gesamtgewicht von ca. 1 Tonne gehabt haben dürfte, muss der Täter mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Der Eigentümer des Diebesgutes gab an, dass er sich am Donnerstag, 21.04.2022 in der Zeit von 18:00 bis 21:00 Uhr nicht auf dem Gelände aufgehalten habe. In dieser Zeit muss es nach seinen Angaben zu dem Einbruch gekommen sein. Sollte jemand Beobachtungen gemacht haben, die auf die Täter hindeuten, werden die Hinweise von der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 gerne entgegengenommen.

