Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Getränkeautomat

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No)

Am Samstag, 23.04.2022 schlugen zwei bisher unbekannte Täter, gegen 20:30 Uhr mit einem Stein die Verglasung eines Snack- und Getränkeautomaten ein. Der Automat steht im Außenbereich des Geländes am Holler Bahnhof. Die Täter entnehmen dem Automaten Süßigkeiten und Getränke im Wert von ca. 300 Euro und entfernten sich anschließend über die Bahnhofstraße in Richtung Holle. Durch die Beschädigung mit dem Stein entstand am Automaten ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Ein Zeuge, der zur Tatzeit am Bahnhof vorbeiging, hatte zuvor zwei männliche Personen im Bereich des Automaten beobachtet. Es handelte sich danach um 2 Männer im Alter von 15 - 20 Jahren mit südländischem Aussehen. Auffällig sei gewesen, dass eine Person eine sog. russische Wintermütze getragen habe. Diese Person habe auch einen Rucksack dabei gehabt. Die Gesichter der Täter konnte der Zeuge nicht erkennen, da beide Personen OP-Masken getragen hätten. Sollten weitere Personen Beobachtungen gemacht haben, dann nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth die Hinweise unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen.

