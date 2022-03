Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Einbruch in Friseursalon

Ludwigsburg (ots)

Einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeutete ein bislang unbekannter Täter, als er zwischen Samstag 12:00 Uhr und Dienstag 07:45 Uhr in einen Friseursalon in der Stuttgarter Straße einstieg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte er vermutlich im Vorfeld ein Toilettenfenster des Salons entriegelt, um später durch dieses einzusteigen. Er entwendete einen kleineren Bargeldbetrag. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machten oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0, zu melden.

