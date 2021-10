Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen

Hochsauerlandkreis (ots)

Im Osten des Hochsauerlandkreises fanden am Sonntag an verschiedenen Stellen Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen statt. Bei den Motorradfahrern wurde neben der Geschwindigkeit auch der technische Zustand der Maschinen kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Polizisten keine Verstöße fest. Insgesamt 324 Fahrer und Fahrerrinnen waren am Sonntag zu schnell unterwegs. 25 davon waren mit dem Motorrad unterwegs. Der schnellste Biker wurde in Schmallenberg-Dorlar erwischt. Er war mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Der schnellste Autofahrer konnte in Niedersfeld festgestellt werden. Dieser war bei erlaubten 70 km/h mit 109 km/h unterwegs. Auch in Zukunft wird die Polizei konsequent gegen Raser vorgehen!

