Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten und alkoholisierten Person

Brilon (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, kam es auf der B 7 in Höhe des Abzweiges Rösenbeck zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger Mann aus Meschede fuhr mit seinem Pkw in Richtung Marsberg. Ausgangs einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Durch die Feuerwehr musste er verletzt aus seinem Pkw geborgen werden. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

