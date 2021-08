Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugin beobachtet Fahrzeugdiebe - vier Verdächtige vorläufig festgenommen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Am Finkenherd

16.08.2021, 01.08 Uhr

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am frühen Montagmorgen ein Fahrzeugdiebstahl verhindert werden. In der Folge konnten durch die Polizei mehrere verdächtige Personen festgenommen werden, gegen die nun entsprechende Ermittlungsverfahren geführt werden.

Die Zeugin bemerkte am Montagmorgen gegen 01.08 Uhr wie zwei Personen sich an einem Fahrzeug in der Straße Am Finkenherd zu schaffen machten. Nachdem die Zeugin die Personen angesprochen hatte flüchteten diese in unbekannte Richtung. Die Zeugin alarmierte die Polizei, die mit mehreren Fahrzeugen ausrückte und wenig später ein mit vier Personen besetzten Pkw mit osteuropäischem Kennzeichen feststellen und kontrollieren konnte.

Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich um vier osteuropäische Staatsbürger im Alter zwischen 20 und 50 Jahren, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Die vier Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Am Finkenherd oder den Nachbarstraßen beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell