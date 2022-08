Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220822 - 0950 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub in Hotel

Frankfurt (ots)

(lo) Sonntagfrüh (21 August 2022) suchte ein unbekannter Mann mit einer Prosituierten ein Hotel im Bahnhofsviertel auf. Dort schlug der Täter die 22-Jährige mit der Faust in den Rücken, in den Bauch und auf die Nase. Er raubte ca. 260 Euro und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Äußere Verletzung waren bei der Frau nicht sichtbar. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 180 cm groß, Glatze, Brillenträger und am linken Oberarm tätowiert. Er war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer hellen Jeans. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-755 10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

